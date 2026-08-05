Shirley Cherres LLORA la muerte de Víctor Angobaldo y le dedica emotivo ADIÓS: "Mi corazón está roto"

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del espectáculo peruano se encuentra de luto tras la muerte de Víctor Angobaldo, conocido popularmente como el "Chocolatito". El expareja de Shirley Cherres falleció este miércoles 5 de agosto en un accidente vehicular ocurrido en la Panamericana Sur, a la altura de Cerro Azul, Cañete.

Aunque la causa inmediata fue el siniestro, Angobaldo ya venía enfrentando una delicada enfermedad renal que lo mantenía en tratamientos de diálisis y en espera de un trasplante.

El adiós de Shirley Cherres

Horas después de confirmarse la noticia, Shirley Cherres compartió en sus redes sociales una fotografía de una visita al hospital, donde se le ve junto a Angobaldo en una cama de cuidados.

"No puedo creer que nos dejaste, me dueles mucho, mi corazón está roto en mil pedazos. Fuiste mi jefe, mi amigo, mi pareja. Negro lindo, siempre vivirás en mi corazón, gracias por tanto amor, tantas locuras y esa nobleza, te voy a extrañar mucho. Q.E.P.D. Victor Angobaldo", escribió.

La imagen reflejó la cercanía que mantuvieron incluso después de su relación sentimental, y el apoyo que ella le brindó en los últimos meses de su vida.

Shirley Cherres recordó cuando acompañó a Angobaldo durante su enfermedad

Una historia marcada por la farándula

La relación entre Angobaldo y Cherres fue ampliamente mediática en la década de 2000, impulsada por programas de espectáculos que los convirtieron en una de las parejas más comentadas de la época.

Aunque el romance terminó, ambos siguieron vinculados por la amistad y el recuerdo de aquellos años de notoriedad pública. En sus últimos meses, Cherres respondió a su llamado de ayuda y lo visitó en el hospital, pidiendo oraciones por su salud.

Su lucha contra la enfermedad

Desde 2025, Angobaldo enfrentaba una insuficiencia renal crónica, con más del 80 % de sus riñones sin funcionar. En entrevistas públicas pidió ayuda para conseguir un donante compatible y acceder a un trasplante.

"Me han dejado de funcionar los riñones y necesito que me ayuden a conseguir un riñón para poder vivir", declaró en una de sus últimas apariciones mediáticas. Durante ese tiempo recibió visitas y muestras de apoyo de figuras del espectáculo como Melcochita y la propia Cherres.

La muerte de Víctor Angobaldo marca el final de una vida que combinó notoriedad mediática con una dura batalla personal contra la enfermedad. Su despedida, acompañada por el mensaje de Shirley Cherres, deja un recuerdo de cercanía y afecto que trasciende los años de farándula.

El accidente en Cañete precipitó un desenlace que ya estaba marcado por su delicado estado de salud, dejando a la farándula peruana de luto y a sus seguidores con la memoria de un personaje pintoresco y entrañable.