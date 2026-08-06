"Me equivoqué y asumiré las consecuencias": Oscar Custodio se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña contra La Bella Luz

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El propietario de la orquesta La Bella Luz, Óscar Custodio, reapareció públicamente por primera vez desde que estalló la polémica por la denuncia de acoso presentada por la cantante Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta. Durante su intervención televisiva, el empresario ofreció disculpas públicas por no haber actuado con mayor rapidez cuando conoció el caso y reconoció que cometió un grave error.

¿Qué dijo Oscar Custodio sobre la denuncia de Naldy Saldaña?

Su aparición se produjo en el programa de Magaly Medina, apenas un día después de que Naldy Saldaña relatara los hechos y cuestionara la respuesta que recibió dentro de la agrupación en ese mismo programa. Durante la entrevista, Custodio asumió la responsabilidad por no haber separado de inmediato a su familiar, admitiendo que su decisión estuvo marcada por una mala evaluación de la situación y por el vínculo familiar que mantenía con el denunciado.

"Quiero pedirle perdón a la señorita Naldy Saldaña, quiero pedirle perdón a su familia, quiero pedir perdón a la opinión pública... debo asumir el gran error de no haberlos separado en su momento", indicó.

Asimismo, el empresario explicó que, tras conocer la denuncia, sostuvo reuniones con la cantante para escuchar su versión de los hechos. Según detalló, en ningún momento intentó impedir que acudiera a las autoridades y, por el contrario, le manifestó que podía ejercer las acciones legales que considerara necesarias. Sin embargo, reconoció que esas acciones no fueron suficientes frente a la gravedad de lo ocurrido.

"Estás en todo tu derecho de denunciarlo, denúncialo y tienes todo mi apoyo", contó que le dijo a Naldy tras enterarse de la grave situación de acoso dentro de su orquesta.

Oscar Custodio afirma que se dejó llevar por sus abogados

Durante la entrevista también respondió a los cuestionamientos por haber mantenido a César Sánchez dentro de La Bella Luz pese a conocer la existencia de un video relacionado con la denuncia. Custodio aceptó que esa decisión fue equivocada y sostuvo que, en ese momento, optó por seguir la orientación legal que recibió, esperando que la investigación avanzara antes de tomar una medida definitiva.

"De repente ahí ha habido un mal asesoramiento (legal)...me dejé llevar por la relación familiar", explicó.

De esta manera, Óscar Custodio intentó asumir responsabilidades en medio de una de las mayores crisis que enfrenta La Bella Luz. Mientras las investigaciones continúan su curso, sus declaraciones marcan un giro en la postura inicial del empresario, quien ahora reconoce que debió actuar con mayor firmeza desde el primer momento para proteger a la cantante y preservar la confianza del público.