Cristiano Ronaldo defiende a Georgina Rodríguez de críticas por su físico en redes sociales: "Una mujer perfecta"

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, se volvió blanco de críticas en redes sociales por su aspecto físico. Sin embargo, el popular futbolista de la selección de Portugal salió al frente para defenderla y admirarla.

Georgina Rodríguez se pronuncia tras críticas por su físico

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han disfrutado de unos días de vacaciones después de la participación del astro portugués en el Mundial 2026 y antes de incorporarse a su club, el Al-Nassr.

La empresaria de origen argentino ha compartido un íntimo post en sus redes sociales oficiales donde ha puesto encima de la mesa la gran cantidad de insultos que lleva días recibiendo desde que publicó unas imágenes en bikini.

Ella fue la que ha dado a conocer que el delantero luso la ha defendido luego de que recibiera críticas particularmente por su peso. Lo que le manifestó el exjugador del Real Madrid lo compartió a través de un extenso texto en Instagram.

La también influencer aseguró que cada verano su cuerpo vuelve a ser tema de conversación y cuestionó quién decide cuál es el cuerpo "correcto". En su escrito Georgina ha reivindicado la aceptación del cuerpo y ha recordado que el cambio físico es algo natural en todas las mujeres a lo largo de su vida.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", ha señalado la jaquesa al inicio de su pronunciamiento.

Además, ha querido destacar los valores que ella y el futbolista desean transmitir a sus hijos. "Soy madre, tres son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles es que una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", enfatizó.

Cristiano Ronaldo la defiende de las críticas

La modelo ha relatado una conversación reciente con Cristiano Ronaldo en la que confesó su preocupación por los comentarios negativos que los cibernautas estuvieron comentando en sus publicaciones recientes.

"Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defiende. Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'", ha reconocido Georgina.

La respuesta del delantero fue clara y rotunda: "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien".

Es así que, Cristiano Ronaldo defendió a su prometida Georgina Rodríguez de las críticas que recibió por su aspecto físico. Estas palabras, según ha explicado la creadora de contenido, la ayudaron a relativizar las críticas recibidas.