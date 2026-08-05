Marcelo Tinelli y Milett Figueroa reaparecen juntos en restaurante limeño a casi cuatro meses de su separación

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Reconciliación a la vista? A casi cuatro meses de revelarse su separación, el conductor de TV argentino Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett reaparecieron en restaurante limeño y han avivado las especulaciones sobre que habrían retomado su relación.

Milett y Tinelli son captados juntos en Barranco

La estrella de la televisión argentina arribó a Lima y sostuvo un encuentro con nada más y nada menos que la ex chica reality con quien sostuvo un tórrido romance que dio mucho de qué hablar tanto en el espectáculo nacional como argentino.

Ambos compartieron un momento juntos en un restaurante localizado en el distrito capitalino de Barranco. Esto ha generado una ola de comentarios por parte de aquellas personas que seguían su compromiso especialmente porque de acuerdo a trascendidos habría un distanciamiento.

Sin embargo, las imágenes difundidas por el mismo recinto gastronómico revelarían todo lo contrario. En las instantáneas se observa a los dos departiendo de una amena situación con una sonrisa y él abrazándola.

Ello deslizaría la posibilidad de que los dos estarían atravesando una nueva etapa estable que afloraría el amor que alguna vez tuvieron y demostraban en redes sociales.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelven a acaparar portadas

Tinelli y Figueroa vuelven a acaparar planas de la farándula tal como fue el inicio de su relación en Argentina en donde estuvieron bajo el foco de la prensa de espectáculos. Si bien es cierto, en los últimos meses se suscitaron versiones que hablaban de una posible reconciliación entre ambas figuras mediáticas, sus recientes apariciones han dejado atrás estps rumores.

Cabe resaltar que la madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, ya había adelantado que el reconocido 'gaucho' arribaría a territorio peruano en búsqueda de la modelo y ex integrante de Esto es Guerra.

Ahora, con esta salida entre ambos sumándole que posaron sonrientes y felices para las redes sociales del recinto gastronómico aumentan las especulaciones de que han decidido que su historia de amor continúe y, por ende, desde ya genera gran impacto en el mundo del espectáculo tanto en Perú y en Argentino, sus países de origen en los que son totalmente conocidos.

Como vemos, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron captados juntos disfrutando de un momento ameno en un reconocido restaurante limeño localizado en Barranco. Esta fotografía de ambos ocurre a pocos de cumplir cuatro meses de separación lo que aviva los rumores de una posible reconciliación entre ambos.