Baruj revela que Naldy no fue la única acosada en La Bella Luz: "Me tocó secarle las lágrimas a Fiorella"

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Baruj Ocharán, exintegrante de La Bella Luz, rompió su silencio y reveló que durante los siete meses que permaneció en la agrupación conoció varios presuntos casos de acoso que afectaban a algunas de sus compañeras. Su testimonio salió a la luz luego de la denuncia pública presentada por su amiga Naldy Saldaña contra el director musical de la orquesta, hecho que motivó al cantante a contar lo que vivió antes de renunciar.

Fiorella Castillo también sufrió acoso en LBL, según Baruj

Durante una entrevista con 'América hoy', el artista explicó que decidió abandonar la agrupación porque ya no soportaba el ambiente que se vivía al interior. "Yo estuve 7 meses en La Bella Luz y ya no pude aguantar más, no podía aguantar más lo que estaban haciendo y tampoco ver cómo hostigaban a personas que yo quería, Naldy y Fiorella", dijo en un inicio.

Según relató el actual integrante de 'Caribeños', además de conocer el caso de Naldy Saldaña, también supo que la cantante Fiorella Castillo habría atravesado una situación similar. Incluso recordó que estuvo a su lado cuando ella le confesó lo ocurrido y trató de brindarle apoyo emocional.

"A mí me tocó secarle las lágrimas porque me contó que también fue víctima de acoso por la misma persona. Tristemente en esta sociedad no podemos hacer nada sin pruebas. Yo estoy seguro que hay muchas personas que se quedaron calladas porque no tenían pruebas", relató muy indignado.

Asimismo, Baruj señaló que tanto él como otros integrantes conocían desde hace tiempo la denuncia de Naldy, pues ella les había contado entre lágrimas lo sucedido. Por esa razón, aseguró que siempre la animaron a denunciar formalmente para evitar que el caso quedara impune. Sin embargo, explicó que poco podían hacer públicamente porque las pruebas estaban únicamente en manos de la presunta víctima.

Baruj denuncia hostigamiento por parte del animador de LBL

El exintegrante también reveló que no solo fue testigo de estas situaciones, sino que él mismo habría sufrido hostigamiento laboral durante su permanencia en La Bella Luz. De acuerdo con su versión, el animador de la orquesta se burlaba constantemente de su físico y de su desempeño, tanto en los ensayos como durante las presentaciones.

"Yo siempre he recibido hostigamiento por parte del señor José, el animador, se burlaba de mí, de mi físico, de las cosas que hacía, no lo hacía dentro del espacio interno, ya se extendía al escenario y eso era bastante molesto", sentenció.

De esta manera, Baruj Ocharán reforzó la denuncia realizada por Naldy Saldaña y aseguró que existían problemas internos que, según sostiene, ya eran conocidos por varios integrantes de la agrupación. Su testimonio añade un nuevo capítulo a la polémica que enfrenta La Bella Luz, mientras el caso continúa generando repercusión y expectativa sobre las investigaciones que puedan realizar las autoridades.