¿Crisis en su matrimonio? Yaco Eskenazi revela serio PROBLEMA con Natalie Vértiz

02/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yaco Eskenazi decidió abrir su corazón y revelar detalles inéditos sobre su matrimonio con Natalie Vértiz. Sin embargo, dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores al contar un serio problema que puso en aprietos su historia de amor con la exMiss Perú.

¿Yako Eskenazi casi se divorcia de Natalie Vértiz?

El romance entre Yaco y Natalie es catalogada como la más sólida de la farándula local e incluso sus fans no dudan en pedir encontrar "un amor como el de ellos". Sin embargo, no todo sería de color rosa en su matrimonio, ya que el exchico reality soltó un impactante detalle en su entrevista con Magaly Medina.

En un primer momento, Yaco Eskenazi recordó algunas anécdotas de su historia de amor con Natalie Vértiz, que inició en 2013 en el programa 'Esto es Guerra' (EEG) y que en la actualidad le dio dos hijos. Seguidamente, compartió detalles sobre los conflictos que provocaron tensiones en su hogar.

Durante la entrevista, contó que estuvo decidido a separarse de la exMiss Perú en el 2020 debido a las discrepancias y diferencias en la convivencia y por la forma de realizar las tareas del hogar.

"Natalie no me gusta que hagas esto y ella respondía: ¡Ay!, pero si eso está bien. (...) Estaba loco de la rabia porque no sabía cómo entrar de nuevo en el mundo de Natalie, nos habíamos distanciado y había una brecha entre ambos", reveló Yaco en el podcast de Magaly Medina y que lo llevó a pensar que era mejor separarse legalmente de la modelo peruana.

¿Por qué decidió seguir su relación con Natalie Vértiz?

Seguidamente, Yaco dejó en claro que esos pensamientos de terminar su matrimonio no fue porque haya sentido atracción por otra mujer, sino por ya no encontrar la forma de reconectar con la madre de sus hijos. Esta situación cambió por completo cuando acudió a su suegro, para revelarle lo que estaba a punto de hacer por su crisis conyugal tan intensa.

"Cuando nosotros estábamos en crisis, yo me juntaba con mi suegro y yo le decía, ya no sé qué hacer, ya no sé como llegar a Natalie, ya no sé como hablarle", expresó Yaco.

Sin embargo, fue su padre quien le permitió ver la importancia de luchar por su familia: "Mi papá era pro familia. Yo le decía: 'Ya estoy harto, me consigo otra chica y hago la boda del año 2'. Estaba en plan berrinchudo, estaba loco de la rabia (...) Él me dijo: 'Nosotros no abandonamos a la familia. (...) Tú te haces, pendej, diciendo que harás boda del año 2. ¿Pero tu mujer es fea? ¿Qué vas a hacer en un año cuando tu mujer esté en la cama con tu hijo y viendo televisión con otro huev****?".

Ese consejo ayudó a Yaco Eskenasi a repensar las cosas y al pensar en las consecuencias de sus actos y posible ruptura con Natalie Vértiz.

De esta manera, en la segunda temporada del podcast de Magaly Medina, Yaco Eskenazi reveló el serio problema que casi lo lleva a divorciarse de Natalie Vértiz, madre de sus dos menores hijos.