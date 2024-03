¿Nataniel Sánchez quiere interpretar otra vez a 'Fernanda de las Casas'? Esta fue su contundente respuesta

La visita de Nataniel Sánchez a Perú continúa dando que hablar. Esta vez, la actriz fue consultada sobre si extraña interpretar a 'Fernanda de las Casas', la nieta de 'Francesca Maldini' en 'Al Fondo Hay Sitio. Su respuesta sorprendió a mucho.

La actriz peruana se presentó en el 'Reventonazo de la Chola', programa conducido por Ernesto Pimentel, donde fue consultada sobre distintos aspectos de su vida, incluyendo su etapa en 'AFHS'.

En ese sentido, la ex de Mario Hart no dudó en responder contundentemente, dejando a más de un fanático sorprendido debido a que afirmó que a ella le hubiera gustado irse de la serie con el mismo amor con el cual empezó, pues, como se sabe, ella ya tenía pensado renunciar.

Asimismo, dejó en claro que siempre estará agradecida con la oportunidad que le dieron para salir en las pantallas e incluso traspasar fronteras e ingresar a los hogares bolivianos y ecuatorianos.

Debido a su paso por Perú, Nataniel ha sido invitada a distintos programas y podcasts nacionales para ser entrevistada. En esta ocasión, se presentó en el programa de Verónica Linares, quien no dudó en preguntarle por su pasada relación con Mario Hart.

"Ahí entra la respuesta, yo no hablo de lo que no quiero hablar. Yo siempre voy a hablar de lo que a mí me apetece, no de terceros, y esta es una pregunta muy puntual como que me dijeras, ¿te gusta la música de Shakira o de J.Lo? ¿Te gusta el cau cau o la patita con maní? Podría decir sí o no, pero yo no quiero opinar porque, además, hay muchas cosas que no tengo idea. Hay muchos cantantes que salen y no a todos los escuchas. Para dar una opinión tengo escuchar", aclaró tajantemente.