Christian Thorsen regresa a la actuación: ¿Volverá el 'Platanazo' a 'Al Fondo Hay Sitio'?

Hace unos meses, Christian Thorsen sorprendió a todos sus seguidores al revelar que estaba batallando contra el cáncer de próstata, mediante un tratamiento alternativo a base de muérdago. Sin embargo, ahora anunció que retomará su carrera actoral y habló acerca de volver a 'Al fondo hay sitio'.

Cabe mencionar que, en los últimos días, el actor ha tenido que salir al frente a desmentir las noticias, malintencionadas, que confirmaban su muerte, a través de las redes sociales. Por ello, sus fanáticos han celebrado que el recordado 'Platanazo' se esté recuperando y pronto vaya a retomar sus proyectos artísticos.

El artista peruano anunció que está listo para volver a la actuación. En una reciente entrevista, para un medio local, dio detalles de las producciones en las que participará próximamente.

El actor recodado por encarnar a 'Raúl del Prado' en 'AFHS', contó que participará en varias producciones nacionales este 2024, la primer será 'Sube a mi nube', una película que relatará la historia de Nubeluz. Asimismo, estará presente en la obra teatral 'El principio', su papel será del piloto.

"Acepté porque me pareció una linda idea volver con tremendas producciones. Actuar me divierte", indicó para El Comercio.

Por el lado de su salud, Christian Thorsen, aseguró que ha experimentado una notable mejoría y explicó que las lesiones que poseía en algunos órganos, estaban desapareciendo.

"La última vez mi radiólogo me preguntó qué estaba haciendo porque mis lesiones en mis pulmones y huesos habían desaparecido. Me dijo que había como cicatrices, pero nada más", dijo.

Sin embargo, Christian Thorsen contó que no está en sus planes regresar a 'Al Fondo Hay Sitio', debido a que su salida de América TV no fue en las mejores condiciones.