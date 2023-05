Nickol Sinchi, exintegrante de Corazón Serrano, revela que subía a cantar a un buses durante su niñez

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nickol Sinchi, exintegrante de la orquesta Corazón Serrano, tuvo una entrevista exclusiva para el canal de YouTube de Carlos Orozco. La cantante reveló que se subía a cantar a los buses durante su niñez producto a la necesidad, entre otros temas que sorprendieron a sus seguidores.

Nickol Sinchi subía a los carros a cantar

Nickol Sinchi, exintegrante de Corazón Serrano, reveló en una entrevista con Carlos Orozco reveló que, junto a sus padres y dos hermanos, vivían en una pequeña habitación producto de la necesidad. Por eso, desde muy pequeña supo sacarle provecho a su talento y subía a cantar a los buses para ayudar en la economía de su hogar.

"No teníamos trabajos y yo lo que sabía era cantar. Mi papá era mil oficios, pero, como estaba mal, ahí es donde yo experimenté y, en vez de irme al colegio, me iba a cantar a los carros. (Al comienzo) subía, me miraban y bajaba, pagaba mi pasaje y bajaba porque no sabía cómo empezar", contó la cantante.

"Era la primera vez que me subía a un bus y, en realidad, yo ni bien abría la boca se me querían caer las lágrimas porque no sabía ni cómo explicar y se me venía a la mente los problemas que pasaron en casa".

¿Cómo Nickol Sinchi ingresó a Corazón Serrano?

La cantante peruana también recordó cómo fue que llegó a la agrupación peruana, Corazón Serrano. Su primera presentación fue en 2013 en el escenario del Huaralino para interpretar una de las canciones de la orquesta como parte de un multitudinario casting.

"Yo tenía 13 años, pero trabajaba de la música desde los 9 años. Ese día era sábado, me trasnoché porque estaba trabajando. No había ensayado nada, pero quería ir. Mi papá me dijo que duerma una hora, me hizo dormir a la fuerza y me llevó. Había una cantidad de chicas, que hoy en día están en agrupaciones conocidas y otras son solistas. Fui una de las finalistas en Lima", señaló.

¿Por qué Nickol se fue de Corazón Serrano?

La razón de su salida es porque básicamente quería pasar más tiempo con su hijo y, además, crecer como solista.