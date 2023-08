Nicola Porcella dejaría Perú para mudarse a México tras éxito en 'LCDLF': "Quiero que sea mi nueva casa"

Nicola Porcella parece estar decidido dejar Perú de forma definitiva, esto después de tener gran éxito en "La casa de los famosos", donde ha llegado a ser uno de los finalistas junto a otros personajes como la influencer Wendy Guevara. Según dijo el exguerrero, quiere quedarse en México.

El recordado capitán histórico de 'EEG' recordó todos sus escándalos en nuestro país; además, expresó su deseo de impulsar su carrera internacional y adoptar a México como su segunda casa.

Es así que, el día de ayer, 31 de julio, fue captado por las cámaras del reality mexicano mientras lamentaba haber cometido varios errores durante su vida, razón por la cual se le cerraron las puertas de varios programas.

"Gracias Perú porque sé que hay gente que me apoya mucho y esto para mí es super importante, es mi país y sí cometí muchos errores, pero la idea es evolucionar y creo que he demostrado eso. De repente ya no vuelvo a trabajar más en televisión allá, pero me hubiera gustado irme bien y bonito, haciendo lo que me gusta", expresó Nicola.