¡Confirmado! Greissy Ortega regresa este fin de semana a Perú con sus hijos: "Necesito tranquilidad"

Magaly Medina informó a Greissy Ortega que pudo conseguir 4 pasajes aéreos para que ella retorne a Perú este fin de semana junto a sus menores hijos. Esto tras la denuncia que hizo la colombiana contra su esposo por agresión física.

En la última edición del programa "Magaly Tv La Firme", la popular 'Urraca' se enlazó con Greissy Ortega quién aún sigue en los Estados Unidos. Cabe resaltar que la colombiana indicó vivir un infierno junto a su esposo, Ítalo Villaseca, y sufrir de maltrato psicológico y físico.

Luego de la llamada de auxilio de Greissy, Magaly Medina comunicó que pudo conseguir los boletos de avión que ella necesitaba para retornar a nuestro país y tratar de encontrar esa tranquilidad que tanto está buscando.

En esa misma línea la conductora de televisión preguntó a la exbailarina sobre el permiso que necesitan sus menores hijos para poder salir del país americano.

"Él (ítalo) tiene que darme el permiso de salida de mis hijos [...] Ya lo hemos hablado el día de hoy, él ha venido por unas cosas de trabajo y yo se lo hice presente y no tuvo ningún problema en dármelo, no me puede retener sabe que soy una chica que nunca ha tomado represalia ante nadie", aseguró Ortega.