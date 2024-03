¡No aguantó las lagrimas! Ducelia Echevarría llora al hablar de su cambio de voz por los anabólicos

La exchica reality, Ducelia Echevarría ha compartido emocionalmente su experiencia sobre el cambio de su voz, que se atribuye al consumo de anabólicos. En una entrevista reciente, Echevarría no aguantó las lágrimas al abordar este tema, revelando que esta transformación vocal fue resultado directo del uso de estas sustancias.

A pesar de no haber hablado públicamente sobre este asunto antes, decidió compartirlo ahora para crear conciencia sobre los riesgos asociados con el uso de anabólicos y los efectos negativos que pueden tener en la salud, en la conversación con Omar Ruiz de Somocurcio en 'La Esquina del VAR'.

"Este tema no lo he tocado en ningún programa. Yo fui víctima de un tema bastante delicado, el cual no me gusta hablar, pero sí tuve una transformación de voz por el tema de los anabólicos", exclamó Echevarría.