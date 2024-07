¿No es exigente? Jefferson Farfán revela los requisitos que debe cumplir su próxima pareja

Jefferson Farfán vuelve a sorprender a todos durante una amena entrevista en el famoso 'búnker' donde reveló cómo desea que sea la mujer que llegue a su vida y logre conquistar su corazón.

El futbolista también conocido como la 'Foquita' mantuvo un diálogo con Maritere Braschi al lado de su compañero de conducción de 'Enfocados', Roberto Guizasola para dar a conocer aspectos íntimos de su vida y más recientes proyectos tras estar alejado de las canchas.

Sin embargo, no pudo evitar ser consultado sobre qué es lo que busca en una nueva pareja, ya que al parecer "no ha tenido suerte en el amor" recordando que su última relación conocida en la farándula nacional fue con la cantante Yahaira Plasencia.

"¿Qué te gusta de una mujer? Tú estás solo ahorita, ¿te gustaría encontrar pareja?", consultó Braschi, a lo cual el exjugador de Alianza Lima, algo nervioso, señaló que no tiene muchos requisitos y siempre acepta "lo que Dios le mande".

"Lo que Dios me mande (Pero, debe haber alguna característica) Que tenga dos ojos, dos manos ja, ja, ja (¿Cariñosas?) No, lo que Dios me mande, no soy exigente", expresó Farfán entre risas para 'Reporte Semanal', sin esperar que Maritere lo sorprenda al aconsejarle que podría cambiar ello para que le vaya mejor en el amor.