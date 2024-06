¡No lo oculta más! Jefferson Farfán grita su amor por una mujer que nadie imaginó : "Estoy enamorado"

29/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán continúa acaparando las portadas de los diferentes medios de espectáculos. En esta ocasión, el polémico exfutbolista sorprendió a propios y extraños tras admitir a nivel nacional que se encuentra completamente enamorado de una mujer mayor que él.

¿De quién está enamorado Jefferson Farfán?

En medio de una reciente entrevista con su tío Luis 'Cuto' Guadalupe, la 'Foquita' no dudó en dejar atrás sus más grandes temores para abrir su corazón y revelar quién es la mujer que actualmente le roba el sueño.

Según precisó, esta fémina es nada más y nada menos que Myriam Hernández, de quien le gusta todo: su música y estilo. Dichas características lo han llevado incluso a pagar su propia entrada para verla en primera fila durante sus conciertos.

"Jennifer López y Myriam Hernández, su música y todo me gusta. Yo escuchaba con mi mamá a Myriam Hernández, tiene temas muy fuertes. He ido a verla también al teatro, espectacular en vivo esa mujer",

En esa línea, confesó que suele enviarle mensajes a la cantautora, quien, al parecer, no tiene problemas en responderle de vez en cuando: "Sí le he escrito, por supuesto, le sigo escribiendo y me responde. Estoy enamorado de ella. De ella estoy enamorado, no puedo mentir".

Es importante precisar que, si bien mencionó a Jennifer López, finalmente, la influencia de su madre, persona con la que escuchaba a la artista chilena en sus ratos libres, hizo que el exfutbolista desarrolle una afinidad más grande por ella que por la estadounidense.

El centro comercial de Farfán

Hace unas semanas, el actor Gabriel Calvo reveló, durante su programa 'Nadie Se Salva', que Jefferson Farfán viene supervisando la construcción de su propio centro comercial en la Panamericana Sur, pasando exactamente la playa 'El Silencio'.

"Tengo 'chimi' de Jefferson. En la antigua Panamericana Sur, pasando el silencio, un poquito más allá, están construyendo un mall. Ya hay una marca conocida que va a tener tienda ahí (...), entre otras tiendas más, y ese mall es de la 'Foquita' Farfán", dijo el conductor para sorpresa de muchos.

A raíz de ello, Calvo felicitó al '10 de la Calle', afirmando que está gestionando correctamente el dinero que ganó durante su carrera como futbolista.

Sin duda, Jefferson Farfán está atravesando un gran momento, por lo que no dudó en revelar recientemente que se encuentra completamente enamorado de una mujer mayor que él, es decir, que de la cantante chilena, Myriam Hernández.