"No fue fácil": Brunella Horna envía conmovedor mensaje por su aniversario de bodas con Richard Acuña

07/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brunella Horna y Richard Acuña se casaron hace exactamente un año y luego de eso, decidieron tener a su primer bebé. En su primer aniversario la bodas, la conductora de televisión publicó un tierno mensaje en el que expresa lo enamorada que está de su esposo y el gran desafío que representó su matrimonio.

El conmovedor mensaje de Brunella

La presentadora de 'América Hoy' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una galería de fotos inéditas del día en que se casó con el reconocido político peruano. Las instantáneas fueron acompañadas con unas emotivas palabras que nacieron de lo más profundo del corazón de Brunella.

"Feliz aniversario amor mío. Ya pasó 1 año del día más insuperable de mi vida, la boda de nuestro sueños salió mejor de lo que esperábamos", empezó escribiendo la rubia.

Brunella hizo una mención especial a la llegada de su bebé Alessio Gustavo, el cual llegó al mundo hace aproximadamente dos meses y también, resaltó el gran apoyo que Richard Acuña ha significado en su vida durante el año de matrimonio.

"Nuestro primer año ha sido lleno de bendiciones porque llegó nuestro bebé que tanto pedíamos. No fue fácil, pero siempre te tuve a mi lado dándome fuerzas para lograrlo y ahora pasamos nuestro aniversario los 3, más felices que nunca. Te amo, juntos en las buenas y en las malas", agregó.

Por su lado, Richard Acuña respondió a la dedicatoria de su esposa en la sección de comentarios. El empresario peruano felicitó a la conductora de televisión por haber cumplido un año de casados. "Feliz aniversario, esposa", escribió.

Brunella habla sobre su faceta como madre

La esposa de Richard Acuña llamó a 'América hoy' para felicitar a Ethel poe sucumpleaños y ella aprovecho la situación para consultarle sobre como está llevando las primera semanas de maternidad.

"Estoy muy bien, feliz, en la mejor etapa de mi vida, tú tenías razón (a Ethel), yo no te creía pero tenías razón, mi bebé es una maravilla solamente que no duerme mucho", reveló.

Asimismo, se mostró con muchas ganas de volver a conducir el programa, pero aseguró que 'Papá Armando (productor de 'América Hoy') aún no la comenta nada al respecto. "No sé cuándo voy a volver, papá Armando no me ha dicho nada...", agregó entre risas.

De esta forma, Brunella Horna parece estar lista para volver a ser conductora de televisión después de dar a luz, pero por ahora está dedicada a su familia con Richard Acuña, a quien dedicó un tierno mensaje por su primer aniversario de bodas.