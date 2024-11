Pamela Franco cancela presentación en Arequipa por extorsión y expone mensajes: "Espero que sepas considerarnos"

Los artistas nacionales no son ajenos a la inseguridad que vive el Perú entero y el caso de Pamela Franco lo confirma. La cumbiambera, que goza de un gran éxito por estos días, se vio obligada a cancelar una presentación en Arequipa luego que su manager recibiera mensajes de extorsión por parte de un desconocido.

El integrante de su equipo de trabajo denunció ante la Policía Nacional del Perú haber recibido amenazas que le exigían un pago de dinero para poder trabajar con tranquilidad. Otro hecho que aumentó el riesgo, fue que el local, Los Palitos-Pedregal, era un campo deportivo al aire libre que no cumplía con los requisitos de seguridad exigidos.

En el parte policial que fue elevado ante la Divincri, se logra observar como estos mensajes amenazaban la seguridad de Pamela Franco, sus músicos y el público asistente que iba a asistir a su show. Por ello, decidieron comunicarse con los agentes del orden y cancelar el show.

"Mi estimada Pamela, vas a estar acá en nuestro monte. En un baile campeonato deportivo. No nos gusta actuar mal. Al contrario, el diálogo es lo nuestro. Espero que sepas considerarnos y hacer amistad. Tú sabes que cada orquesta que viene nos considera con un cariño. Espero que sepas considerarnos y hacer amistad. Listo no quieres llegar a nada. Estamos en vano", indica el documento.

Pamela Franco y su comunicado cancelando un show en Arequipa.

Tras hacer oficial la denuncia, la cumbiambera utilizó su cuenta de Instagram para emitir un comunicado dando a conocer los motivos para cancelar una de sus presentaciones en Arequipa. Como se recuerda, la cantante logró entonar sus mejores temas para la gente de la ciudad blanca donde incluso compartió escenario con Christian Cueva desatando la locura entres sus seguidores.

"Por motivos estrictamente de seguridad no se ha presentado, toda vez que se recibieron mensajes telefónicos extorsivos que ponían en peligro la integridad de los miembros de la orquesta y público en general. Como artista, lo único que quiero es llevar música y alegría al público, pero no puedo arriesgar la vida de mi equipo ni de las personas que me acompañan en cada show", indicó.