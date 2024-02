Confirman que existe VIDEO de Christian Cueva y Pamela Franco: "Estaba sentado y ella encima de él"

La ruptura sentimental de Christian cueva y Pamela López ha generado conmoción en la farándula nacional, debido a que el futbolista habría sido infiel con la cumbiambera Pamela Franco. En medio de esto, se confirmó que existe un video de 'Aladino' y Franco, donde ambos comparten un momento comprometedor.

La exintegrante de Alma Bella y examiga de Pamela Franco, Estrella Bereche, confirmó la existencia del material audiovisual en el programa 'Magaly de la firme', por lo que esto comprobaría que Franco y Cueva tuvieron una relación extramatrimonial mientras él aún estaba casado con Pamela López.

Estrella Bereche llegó a la oficina de Magaly Medina para tener una conversación con la conductora de televisión. Sin embargo, no imaginó que estaría siendo grabada en todo y terminó confirmando la relación entre Cueva y Franco. Según dijo, la cumbiambera estaba muy emocionada con el jugador de Alianza Lima.

"En realidad no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras, entonces en algunos momentos, entonces viajábamos en el avión, de repente ella me iba contando sus cosas, en un principio, bueno, la veía muy emocionada con la persona (Cueva), con la relación", contó en un inicio.

Enseguida, fue consultada sobre si tenía forma de comprobar lo que estaba afirmando. Es aquí cuando Estrella revela la existencia de un video que ha sido grabado hace algún tiempo, donde Christian Cueva y Pamela Franco fueron captados en una situación bastante comprometedora.

"No sé si me mostró o yo lo vi, no lo recuerdo, pero fácil sí, en el mismo vuelo quizás, sí creo que sí me mostró. Que estaba sentado y ella encima de él y una tercera persona los estaba grabando y estaban cantando una canción, una chicha. Estaban como en un cuarto y una tercera persona los grababa", agregó.