Pamela Franco y su inesperada reacción al escuchar el "Te amo" de Christian Cueva

05/11/2024

En una reciente entrevista en el podcast 'Sin lengua en los pelos', Pamela Franco se quedó sin palabras tras escuchar un emotivo "Te amo" de Christian Cueva. La inesperada declaración del futbolista dejó a la cantante visiblemente sorprendida, generando un momento de gran tensión y emoción que cautivó a los presentes.

Pamela reacciona al "Te amo" de Cueva

El locutor del podcast organizó un inesperado momento durante la entrevista con Pamela Franco en su programa de YouTube. Aprovechando la dinámica del podcast, decidió llamar a Christian Cueva en vivo para abordar el polémico beso que la cantante y el futbolista compartieron en una discoteca de Santa Clara durante Halloween.

Pero lo que inició como una conversación entre amigos se tornó en un momento lleno de emoción y sorpresa cuando Christian Cueva, impulsado por el locutor del podcast, le declaró su amor a Pamela Franco con un contundente " Te amo con toda mi alma ".

Ante las palabras de Christian Cueva, Pamela Franco no pudo ocultar su sorpresa. La intérprete de 'Simplemente amigos' respondió con una sonrisa nerviosa y, en un momento de evidente asombro, expresó: " No sé qué decir. Él siempre me pone así. No me va a desagradar ".

La cumbiambera, sorprendida por la declaración en vivo, incluso tomó un sorbo de agua para calmarse, lo que evidenció lo nerviosa que la puso la situación.

Además, Pamela Franco aclaró que no rechaza las palabras de Christian Cueva, sino que se siente sorprendida por la forma directa en que el futbolista mostró sus sentimientos.

A lo largo de la entrevista, la cantante se mostró visiblemente incómoda y nerviosa al hablar de su cercanía con el jugador, especialmente ante la insistencia de los conductores.

Pamela Franco teme a las críticas de Magaly

Tras el inesperado "Te amo" de Christian Cueva, Pamela Franco también mencionó su preocupación por las posibles críticas que esta situación podría desatar en los medios de espectáculos.

" Seguramente me harán leña ", comentó con algo de temor, en clara referencia a figuras del espectáculo como Magaly Medina, quien es conocida por analizar y cuestionar las declaraciones de figuras públicas en situaciones como esta.

La cantante se mostró consciente de que la interacción con Christian Cueva y el impacto de sus palabras podrían convertirse en un tema de análisis en los programas de farándula.

En medio de la entrevista, Pamela Franco incluso recibió un ramo de rosas con una tarjeta que contenía las iniciales "CC", un detalle que generó aún más expectativa en los presentes y en el público.

Pamela Franco vivió un momento inolvidable en el podcast 'Sin lengua en los pelos' cuando Christian Cueva le expresó en vivo su amor. Con sus palabras "Te amo con toda mi alma", , el futbolista dejó en claro sus sentimientos, provocando una reacción inesperada en la cantante.