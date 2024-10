Magaly Medina DESTRUYE a Ethel Pozo por afirmar que no ve su programa: "Vive en la ignorancia"

26/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No se guardó nada! Magaly Medina cuestionó severamente a Ethel Pozo, luego de que afirmara no ver programas de espectáculos en el horario nocturno. Siendo una clara referencia a 'la Urraca', la conductora de Magaly TV La Firme mencionó que lo expresado por la hija de Gisela es propio de alguien que "vive en la ignorancia". ¡Qué fuerte!

Magaly chanca a Ethel por ningunear programa

Durante la última edición de su programa, Magaly no dudó en responder a lo manifestado por Ethel, quien aseguró que solo ve una telenovela en el horario que domina la periodista. No obstante, Medina cree que esto no es cierto, debido a que, según ella, el programa 'América Hoy' sí está al tanto de su contenido, por lo que incluso los acusó de copia.

"Ella dice que no ve televisión por el día, y que en la noche a la hora de mi programa ve una telenovela. Sí, no ves que yo le creo. Entonces por qué se copian hasta la palabra que decimos", mencionó en un inicio.

En esa línea, la pelirroja conductora lanzó un contundente dardo, asegurando a que tal afirmación no puede ser contemplada por alguien que trabaja y vive de la TV. "Eso está mal, porque una persona que se dedica a la televisión, dirigido a un público masivo, no puede vivir en la ignorancia. Bueno, ella vive en la ignorancia ", enfatizó fiel a su estilo.

Sugiere a Ethel informarse aunque no le guste

Conforme a lo mencionado, la 'Urraca' sostuvo que, dada su condición de conductora en el magazine matutino, Ethel tiene que informarse de todo, incluyendo a lo que difunden los programas de la competencia. "Tienes que ver los programas, a la competencia, en qué está tal horario y el otro. Se tiene que hacer aunque no nos guste", precisó.

"A mí no me gusta verla en las mañanas. ¿Creen que me muero de placer para llegar a mi oficina y decir 'cállense todos que voy a ver América Hoy' ¿Tengo que ver lo que dice Ethel? ¡No! Lo tengo que ver por cultura general, para ver qué sonsera están haciendo para luego criticar por la noche. Esa es mi chamba", añadió al respecto.

Asimismo, consideró que quizá la hija de Gise tiene mayores facilidades desde su producción para saber lo que tiene que decir, algo que ella, por ejemplo, maneja de forma distinta. "Yo también tengo mi productor que me da mis notitas, pero son cuatro tonterías", sentenció con sarcasmo.

Fue así que Magaly Medina arremetió contra Ethel Pozo luego de que ella afirmara que no ve programas de espectáculos en la noche, algo que la 'Urraca' consideró como ignorante tratándose de una conductora de TV.