Pamela López confiesa cuál fue la mejor etapa de su relación con Christian Cueva: "No podía salir ni tomar"

13/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López dio a conocer inesperados detalles de lo que fue su matrimonio con Christian Cueva, entre ellos cuál fue la mejor etapa a su lado, dejando a más de uno de sus seguidores sorprendidos.

¿La pandemia fue lo mejor para su relación con Christian Cueva?

La trujillana fue la segunda invitada del programa 'Esta Noche' para revelar su versión de los hechos sobre lo que fue su relación con el exseleccionado de la 'Blanquirroja' y padre de sus hijos. En medio de las confesiones, Pamela López no dudó en asegurar que 'Cuevita' tiene problemas con el alcohol y que incluso, en 2015, por esa situación vivió una crisis con él que la llevó a refugiarse en Dios para tratar de encontrar una solución.

Este hecho generó que respondiera de forma inesperada a la interrogante de la 'Chola' Chabuca sobre cuál habría sido la mejor etapa de su relación de 13 años con el 'pelotero'. La influencer aseguró que la pandemia por el Covid-19 sería considerada como lo mejor que le pudo pasar a su matrimonio, ya que ello impidió que el popular 'Aladino' saliera de casa a "consumir bebidas alcohólicas".

"13 (años de relación). (...) La etapa más bonita creo que fue pandemia porque no podía salir, ni tomar. Fue justamente después que nos casamos y nos fuimos para México y bueno, ahí pasamos la pandemia", señaló entre risas.

Pamela López llora al revelar por qué ingresó a la TV

En una conferencia de prensa, el jueves 10 de abril, Pamela López reveló estar cansada de los conflictos con Christian Cueva y por ello, alista una denuncia por "violencia económica en agravio de sus hijos" por presuntamente incumplir con la pensión de alimentos de sus pequeños.

Sin embargo, ello no habría sido todo lo señalado por la trujillana, ya que aprovechó las cámaras para confesar el verdadero motivo para ingresar a la televisión, a pesar de que no era algo que buscaba antes de su separación con el futbolista: ¡sacar adelante a sus hijos! Según su relato, al ver que 'Cuevita' no la apoyaba económicamente tras su abrupta separación, encontró en el mundo del espectáculo una forma de solventar los gastos de sus "retoños".

"Yo he tenido que ingeniármelas, hacer cosas que en mi vida imaginé hacer (llora) No pertenecía al mundo del espectáculo, la televisión; sin embargo, tuve que vencer la vergüenza", señaló visiblemente afectada.

¿Christian Cueva responde a denuncia de Pamela López?

Tras la conferencia, el programa 'Todo se filtra', conducido por Kurt Villavicencio, obtuvo una respuesta directa del futbolista. Christian Cueva compartió fotografías en las que se le ve acompañado de sus hijos en un centro comercial, desmintiendo así las declaraciones de Pamela López, quien indicó que los pequeños habrían sido dejados con sus abuelos mientras él viajaba con Pamela Franco.

Además, no dudó en mostrar tres comprobantes de transferencias bancarias realizadas hacia los centros educativos de sus hijos, con lo cual trataría de desmentir a la trujillana sobre que no cumpliría económicamente con sus pequeños.

De esta manera, Pamela López sigue generando polémica en la farándula local y esta vez tras confesar que la mejor etapa de su relación con Christian Cueva fue la pandemia, porque en ese tiempo su expareja "no podía salir de casa, ni tomar".