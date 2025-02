Pamela López pasó INCÓMODO INCIDENTE con la policía durante su animación en la 'Noche del Rico Garci'

03/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López se hizo presente en Cusco para animar la presentación del club Deportivo Garcilaso en la 'Noche del Rico Garci 2025' para su nueva temporada. Sin embargo, el momento de alegría de la trujillana se vio brevemente interrumpida por la presencia de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

¿Por qué la policía se acercó a Pamela López en la cancha?

La aún esposa del futbolista Christian Cueva, Pamela López, hizo su entrada a la cancha del Estadio Inca Garcilaso de la Vega con paso firme y una gran sonrisa saludando a los hinchas que acudieron a conocer a los jugadores que defenderán a su equipo en la apertura de la Liga1.

Sin embargo, a pesar de la expectativa que se generó por la presencia de la trujillana en el recinto cusqueño, varias de las tribunas se presentaron casi vacías, pero al parecer ello no era impedimento para que López Solórzano, luciendo prendas plateadas, siguiera con la animación del show que también contó con la presencia de una orquesta de cumbia peruana.

De pronto, Pamela López se ve interrumpida por la presencia de un oficial de la policía que se acerca hasta ella en medio de la cancha con un DNI en la mano para decirle algo, que no se logra escuchar claramente, pero la madre de los hijos de 'Cuevita' cambia su gesto rápidamente en el rostro.

Seguidamente, al parecer, un personal del estadio no dudó en acercarse y retirar al policía, quien no logró darle el documento de identidad a la trujillana. Algunos de los presentes al evento aseguraron que podría tratarse de algún problema con sus datos, pero ello no ha sido confirmado.

Pamela López y su presentación en la Noche del Garcilaso

Pamela López sorprendió a sus seguidores al hacerse presente en la presentación de uno de los clubes rivales del equipo que forma parte actualmente el padre de sus hijos 'Cuevita, Cienciano. La influencer se lució confiada y emocionada al pisar el recinto cusqueño.

"Hola gente linda del Cusco, estoy muy emocionada de volver a esta rica tierra. La verdad es que hay mucho talento y estoy emocionada, todos nos vamos a divertir y vamos a bailar", exclamó mientras se quitaba la casaca para asegurar que lucía la mejor camiseta del fútbol nacional.

De esta manera, en medio de su animación en la 'Noche del Rico Garci 2025', Pamela López vivió un incómodo momento con la policía en la cancha, dejando en shock a más de uno de sus seguidores.