Pamela Franco y su INESPERADA publicación tras el debut de Pamela López como animadora

Pamela Franco vuelve a captar la atención de sus seguidores con inesperadas publicaciones en sus redes sociales tras el debut de Pamela López como animadora en la Noche Garcilaso, en Cusco. Recordemos que López Solórzano es la expareja del futbolista Christian Cueva, con quien se vincula sentimentalmente a la cantante.

Pamela López y Christian Cueva se han visto envueltos en un escándalo mediático tras su fallido matrimonio tras las acusaciones contra el futbolista de haberle sido infiel. Sin embargo, la trujillana parece haber salido adelante no solo en su actuación en distintos videos musicales como en el último 'Dile que no' sino por ser animadora de la Noche Garcilaso por la apertura de la temporada 2025.

La mayoría de los seguidores se encontraban a la expectativa de las acciones de López Solórzano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, pero especialmente a cuáles serían las reacciones de su expareja y en especial, de la cumbiambera Pamela Franco.

A través de sus redes sociales, la cantante de 'Dile la verdad' no dudó en lanzar inesperados videos. En uno de ellos se la ve contenta por encontrarse en Iquitos para celebrar el aniversario de un conocido grupo de cumbia peruana, mientras que en una siguiente instantánea muestra los ricos potajes que probará en su estadía.

Luego, Pamela Franco comparte los momentos de ensayo que realiza en el escenario previo a su presentación en la selva peruana. Ya con su respectivo vestuario y maquillaje, la cumbiambera deleita a su público con sus habilidades para el canto.