Pamela López tilda de "desmoral" la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco: "Debió respetar a sus hijos"

Pamela López sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez al no dudar en tildar de "desmoral" la relación de Christian Cueva y Pamela Franco, hasta el punto de aseverar que el futbolista, por respeto a ella y a sus hijos, debió darse un tiempo para formalizar su "amor hacia la cantante".

La trujillana se presentó el sábado 12 de abril en el programa 'Esta Noche' para dar a conocer aspectos desconocidos sobre lo que fue su matrimonio con el futbolista Christian Cueva. En medio de esas revelaciones, sostuvo que le hubiera gustado que su separación se diera en mejores términos y no en medio de una polémica que actualmente ha escalado a temas legales.

En ese marco, la influencer resaltó que nadie puede aplaudir o celebrar un amor que nació a raíz de un escándalo, por lo cual, se animó a calificar como "inapropiada" y "desmoral" la relación de su expareja con la cumbiambera.

"Aquí nadie puede festejar el amor ni nada. Yo creo que es absurdo. Es bajo. Es desmoral, no lo sé. No lo considero correcto. Porque si él estaba enamorado o no, creo que debía tomarse su tiempo, tener respeto hacia mí, que era su esposa, hacia sus hijos, hacia mi familia, que nos portamos bien", indicó.