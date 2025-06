Paul Michael sorprende al confesar su "admiración" a Christian Cueva: "He gritado los goles"

Paul Michael ha causado revuelo por su relación con Pamela López. En ese marco, el cantante no pudo evitar confesar su admiración por Christian Cueva cuando aún formaba parte de la Selección Peruana.

Paul Michael sigue sorprendiendo a sus seguidores, no solo por ser el saliente de Pamela López y mostrarse más cariñoso que nunca hacia ella o lanzar una canción que lanza una aparente indirecta a la expareja de la trujillana, Christian Cueva, y a Pamela Franco, sino que esta vez el cantante decidió lanzar una inesperada confesión en televisión.

Durante su entrevista con Paco Bazán, el exintegrante de la 'Combinación de La Habana' no se inmutó en revelar que antes de salir con la trujillana él admiraba al popular 'Aladino' por sus habilidades en el balompié y en especial porque representaba a la 'Bicolor' en los distintos partidos como para ir al Mundial.

Incluso, confesó que gritó cada uno de los goles que anotaba Christian Cueva cuando vestía la 'Blanquirroja', dejando en claro, que pese más allá de las controversias y polémicas en que se ha visto actualmente, su pasión por el fútbol y admiración por el deportista permanecen intactas.

"Sí conocía Cueva, pero no a su familia, no sabía quién era ella (Pamela López). ¿Quién no conoce a Cueva? ¿Quién no ha gritado sus goles en Perú?. (¿Has gritado 'bien Cuevita'?) He gritado los goles de Perú porque soy peruano y tenemos que apoyarnos entre nosotros", expresó.