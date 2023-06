Paula Manzanal asegura que es amiga del piloto británico Lewis Hamilton: "Conmigo se portó súper bien"

08/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante una entrevista con el programa televisivo ''América Hoy'', la modelo nacional Paula Manzanal reveló que es amiga desde hace seis años del reconocido piloto británico Lewis Hamilton, 7 veces campeón de la Fórmula Uno y con quien se le ha vinculado a Shakira de ser su presunto nuevo amor.

Sorprendió a todos

De acuerdo a la influencer, que se encontraba en Francia, su amistad empezó cuando ellos se conocieron durante el Gran Prix de Mónaco en el 2017 y precisó que esto sucedió antes de que saliera embarazada.

"Lo conocí hace seis años en Mónaco, en las carreras de Mónaco, fue antes de que yo esté embarazado. Hemos sido amigos todos estos años y la última vez que hemos conversado ha sido en noviembre del año pasado", contó.

Asimismo, indicó que el corredor de carreras suele realizar fiestas privadas en su yate, sin embargo, en esta oportunidad no fue así lo que la sorprendió, ya que existen los rumores sobre un supuesto romance que tendría Hamilton con la cantante colombiana.

"Pero oh casualidad, yo dije que no creo que esté Shakira, pero esta vez en Mónaco, él no hizo fiesta y el usualmente hace fiestas en su yate. Parece que se está portando bien, ha madurado, está creciendo. (risas)", declaró.

¿Hubo romance?

De igual forma, Manzanal señaló que tiene el mejor concepto del piloto de la escudería Mercedes, quien ha tenido exrelaciones sentimentales que estuvieron marcadas por la polémica. Además, descartó que haya existido un romance entre ellos.

"Conmigo se portó súper bien, siempre ha sido súper lindo conmigo, súper caballero. Me dejaba hacer lo que yo quiera. ¿Relación? No, no, lo conozco muy bien, pero siempre una relación cordial, amical", aclaró.

Sobre Piqué

Según información de la propia Paula Manzanal, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, no solo habría engañado a Shakira con Clara Chía, quien es su actual pareja, sino con muchas chicas más.

A través de un enlace con el programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza, la modelo peruana contó con desilusión que siempre fue fan de Gerard Piqué y que incluso pudo haberlo conocido cuando radicaba en España; sin embargo, el detalle que finalmente le rompió el corazón fue que el futbolista estuvo con sus amigas.

"Yo era super fan de Piqué, antes de que termine con Shakira. Yo me mudé a Barcelona y me moría por conocerlo, pero no en el sentido romántico, sino como fan, y me enteré de que Piqué había estado por lo menos con tres amigas mías. O sea que Clara Chía no fue la primera... Así que se me cayó Piqué", reveló en el programa matutino de la hija de Gisela Válcarcel.

De esta manera, Paula Manzanal reveló que es amiga del piloto Lewis Hamilton, a quien se le relaciona con Shakira por un supuesto romance, desde hace seis años.