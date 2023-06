Paula Manzanal destapa infidelidades de Piqué a Shakira: ''Estuvo con 3 amigas mías''

En la última edición del programa ''América Hoy'', la popular 'embajadora de Tulum', Paula Manzanal respaldó los rumores de infidelidad sobre Gerard Piqué que vienen circulado desde hace meses en la prensa internacional.

Según información de la propia Paula Manzanal, el exfutbolista del Barcelona, no solo habría engañado a Shakira con Clara Chía, quien es su actual pareja, sino con muchas chicas más.

A través de un enlace con el programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza, la modelo peruana contó con desilusión que siempre fue fan de Gerard Piqué y que incluso pudo haberlo conocido cuando radicaba en España; sin embargo, el detalle que finalmente le rompió el corazón fue que el futbolista estuvo con sus amigas.

"Yo era super fan de Piqué, antes de que termine con Shakira. Yo me mudé a Barcelona y me moría por conocerlo, pero no en el sentido romántico, sino como fan, y me enteré de que Piqué había estado por lo menos con tres amigas mías. O sea que Clara Chía no fue la primera... Así que se me cayó Piqué", reveló en el programa matutino de la hija de Gisela Válcarcel.