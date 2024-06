¿Perdonó la infidelidad? Paolo Hurtado y Rosa Fuentes son captados juntos en cena romántica

Un nuevo capítulo parece escribirse en la historia de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes. Tras el escandaloso ampay que reveló la infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo, la pareja ha sido captada cenando juntos en un restaurante de Miraflores, reavivando las especulaciones sobre una posible reconciliación.

El escándalo de infidelidad que sacudió al matrimonio de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes parece haber llegado a su fin. Las cámaras del programa 'Magaly TV, La Firme' captaron a la pareja cenando juntos en un restaurante de Miraflores el pasado viernes 31 de mayo, acompañados por sus pequeños hijos.

Las imágenes, emitidas este lunes 3 de junio, muestran a Paolo Hurtado y Rosa Fuentes saliendo del restaurante y dirigiéndose a una casa en Miraflores, donde el futbolista aparentemente pasó la noche. Esto ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación entre la pareja.

El matrimonio de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, que duró 10 años, se vio envuelto en la controversia en marzo de 2023, cuando 'Magaly TV, La Firme' reveló imágenes del futbolista besándose con la exchica reality Jossmery Toledo. Tras el ampay, Rosa Fuentes anunció su decisión de divorciarse del jugador.

Sin embargo, el dolor de la madre de sus hijos no pareció afectar a Paolo Hurtado, quien nuevamente fue visto con Jossmery Toledo, esta vez en Chosica. Esto llevó a la expareja del 'Caballito' a expresar su profunda tristeza en redes sociales, descartando cualquier posibilidad de reconciliación.

A pesar de la infidelidad, Rosa Fuentes parece estar dispuesta a perdonar a Paolo Hurtado. En declaraciones al programa 'Magaly TV, La Firme', la empresaria afirmó que se encuentra en un proceso de perdón y que las terapias psicológicas le han dado una nueva visión de la vida.

"(¿Ya lo perdonaste?) Estoy en proceso. Si uno no lo hace, no puedes avanzar, pero es un proceso, no sé en cuánto tiempo (sucederá), no hay un límite. Pero yo continúo con mis terapias y sigo adelante, el tiempo lo dirá... El mejor consejo que puedo dar a las personas que pasen por esta situación como la mía, es que definitivamente no seré la primera ni la última, siempre es buena la terapia psicológica, ayuda muchísimo", mencionó Fuentes.