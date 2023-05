Presentación de Marama en Lima: Desorganización, peleas, colapso de boxes y cancelación del evento

30/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marama anunciaba un evento cerca a las playas del sur de Lima. Sin embargo, a través de las redes sociales, se pudo constatar de que el show, organizado por Qarola Producciones, fue un completo desastre y tuvo que ser cancelado por la agrupación uruguaya.

Desorganización

Los fans de Marama estuvieron expuestos al riesgo desde antes del inicio del concierto. En redes sociales difundieron denuncias públicas por la desorganización que se vivió desde antes de entrar al recinto en Lurín.

La zona de ingreso estaba inundada debido a que se había salido el desagüe. Las puertas no se abrieron a la hora acordada, por lo que las colas eran muy larga y, pasada la noche, la vista era cada vez peor por lo que muchos de los fans caían al charco y otros sentían que se asfixiaban debido al fuerte olor.

Pese a que se presentaba un QR para comprobar que tenías un boleto, estos no eran controlados. El único filtro fue revisar que no se ingresen objetos prohibidos. Debido a que no había personal de seguridad, el recinto estuvo repleto y con un posible sobre aforo y por la gran cantidad de gente.

Caída de boxes

A pesar de que el recinto estaba colapsado de gente, el evento continuaba desarrollándose a la espera de la presentación de Marama en el escenario. Algunos comenzaron a pelearse.

En ese mismo momento, uno de los boxes elevados, que ya tenía público, se desplomó causando terror en medio de la discoteca. Los asistentes quedaron colgados de las barandas para evitar caídas que pudieron causarles una fractura.

Algunos asistentes revelaron que algunas personas salían en camillas, aparentemente, producto de los golpes que pudieron tras el desplome del escenario. En ese momento evacuaron a todo el público que se encontraba en esa zona.

El evento continuaba a pesar de todo el caos; sin embargo, nunca se hizo un anuncio oficial de que el concierto de Marama se cancelaría en ese instante. Según cuentan en redes sociales, el público se enteró de que los artistas no se presentarían por sus publicaciones en redes sociales.

Marama cancela concierto en Lima

Producto de todo lo ocurrido en el Green Arena, Marama anunció a través de sus redes sociales que no saldrían a escena. Agustín Casanova, integrante de la agrupación, se encargó de dar la noticia mediante sus historias de Instagram.