¡Más que felices! Olinda Castañeda dio a luz a su tercera hija a sus 41 años

30/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exmodelo de 41 años Olinda Castañeda trajo al mundo a su tercera hija junto a su esposo Christian Marcial mediante un parto por cesárea este sábado 29 de abril. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la exconejita.

En su cuenta de Instagram, la ahora cristiana mujer compartió las primeras imágenes de la pequeña Arlett. Posteriormente, publicó a través de sus stories algunas fotografías en donde se le ve acompañada de su pareja instantes después de haber dado a luz.

"Les presento a mi princesa. Bienvenida Arlett (...) Mucho amor. Amorcito de mi vida", escribió en sus instantáneas.

Creyó que no podía tener más hijos

Como se recuerda, Olinda contó que había tenido una pérdida anteriormente debido a la endometriosis que padece. Aunque ese doloroso momento la hizo creer que no volvería a ser madre, una vez más lo logró y ha podido darle vida a su tercera bebé sin presentar complicaciones.

"En realidad, después de la pérdida que tuvimos fueron unos tiempos complicados, difíciles y realmente los médicos no nos ayudaron, porque me detectaron principios de endometriosis... Tenían que ver si me sacaban completamente el útero", detalló en el programa de Magaly Medina.

Refugio en la vida cristiana

La exmodelo y miembro de la farándula peruana se alejó de los escándalos y constantes enfrentamientos con otros personajes del mundo de 'Chollywood' para vivir una vida llena de paz y felicidad entregada a Dios y ahora lleva una vida cristiana.

A pocas horas de internarse en la clínica para dar a luz, Olinda y su esposo acudieron al set del programa 'Magaly Tv: La Firme' a dar su testimonio y contar cómo ha sido su cambio al cristianismo. En esa línea, afirmó que no extraña el mundo del espectáculo ni la vida nocturna.

"No es una vida aburrida, es una vida muy bonita y por primera vez me siento muy feliz, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo y mi bebé en el vientre", relató.

No obstante, reveló que su nueva opción religiosa no significa que todo el tiempo se encuentre rezando arrodillada en el suelo, pues afirmó que "todo tiene su momento".

De esta manera, reconoció que sus actuales creencias la han ayudado más de lo que imaginaba.

"El Espíritu Santo ha logrado sacar poco a poco todo lo sucio que tenía para poder vivir en santidad", declaró.

Así pues, Olinda Castañeda dio cuenta de cómo el cristianismo le ha ayudado a mejorar varios aspectos de su vida; sin lugar a dudas, será la religión que buscará profesar a su nueva bebé.