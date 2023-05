¡Qué vergüenza! Cindy Marino confiesa que su exsuegra la encontró en pleno acto sexual

Trágame tierra, la exactriz cómica Cindy Marino confesó en una entrevista a una radio local que en alguna oportunidad cuando viajó con la familia de su expareja a las playas del norte, su exsuegra la encontró en pleno acto sexual con su entonces esposo, por lo que tuvo que disimular que estaba dormida para salir bien librada de la situación.

"Cindy Marino, ¿Qué es lo más vergonzoso que te pasó en la casa de tu ex suegra?", preguntó el locutor a la modelo de los 2000. "Me da roche, pero le voy a contar; estábamos en la casa de mi exsuegra, ella vive en Tumbes y estaban construyendo el cuarto piso y con mi esposo dijimos: 'vamos a darnos una escapadita al último piso que estaba deshabitado", empezó explicando Cindy.

Luego continuó narrando que junto al padre de su hijo decidieron quitarse las ganas y empezaron a tener previos sexuales, y como parte de ello, la modelo decidió hacerle una felación a su expareja, pero usó otros términos para no ser censurada.

"Yo tenía ganas de cantar y empecé a hacer karaoke, llegamos al acto, agarré el micrófono y de pronto sentí la presencia de mi suegra, y de pronto volteo y mi suegra venía, no sabía qué hacer, lo único que me quedaba era hacerme la dormida, solté el micrófono y me hice la dormida" contó entre risas la ahora empresaria.