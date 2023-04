¿Le declara la guerra? Alejandra Baigorria dice que Macarena Vélez no supera a Said Palao

22/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo y empresaria, Alejandra Baigorria, estuvo como invitada hace unos días en el programa dirigido por Rodrigo González y Gigi Mitre, "Amor y fuego", donde los conductores no pudieron evitar preguntarle sobre las recientes declaraciones de la influencer Macarena Vélez, quién dijo que se sintió "traicionada" por la empresaria, al enterarse que inició una relación con su expareja Said Palao.

Siguiendo la misma línea, la exchica reality desmintió a la influencer sobre la presunta amistad que habrían tenido cuando ambas formaban parte de "Combate", y que se habría terminado por Said. "Ahí veo un tema de no superación, porque yo tengo un ex como Arturo, y a mí ya no me importa y no tengo problemas que salga con ninguna del medio, porque ya no tengo ningún tipo de sentimiento hacia él, es como una persona más en el mundo", dijo al inicio.

Después de esto, Rodrigo González, más conocido como "Peluchín" le preguntó de forma directa a Alejandra si creía que Macarena aún no podía superar al modelo fitness, y por eso le tendría cierto rencor, a lo que la rubia respondió con una afirmativa.

""Si, creo que va por ahí, porque ¿por qué después de tanto? Yo tengo casi tres años con Said y cuando estuve con él, ellos tenían como 2 años de separación, entonces son como 5 años que no tiene nada con Said. ¿Por qué tener ese rencor?", puntualizo Ale.

Macarena Vélez aparece aparentemente ebria en "América hoy"

La modelo e influencer Macarena Vélez asistió como invitada al programa matutino "América hoy" pero apenas pisó el set, los conductores del espacio que dirige Ethel Pozo le empezaron a hacer bromas sobre si estaba ebria o no.

El primero en tocar el tema fue Edson Dávila, más conocido como Giselo, quien dijo "Macarena, ¿Es verdad lo que se comenta, estás media zampada?". Ante eso, la influencer lo tomó como humor y dijo "Noo, ayer solo salí con mi amiga Alexandra Méndez, "la chama", porque solo se queda en Lima un par de semanas, entonces me encontré con varias personas".

Después de esto, Ethel Pozo intervino y preguntó hasta que hora se quedó en la fiesta, a lo que la rubia indicó que se acostó a las 4 de la madrugada y despertó a las 7 de la mañana. Janet Baborza intervino y en defensa de Macarena, manifestó que "la chica se ha divertido y la ha pasado bien, pues aún está joven".