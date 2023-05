¿Quién es Jefferson Prince, el cómico casado que fue captado en un ampay saliendo del hotel con actriz porno?

Magaly lo volvió a hacer. Anoche el programa que conduce la 'urraca' mostró un nuevo ampay, esta vez el protagonista fue el cómico Jeefferson Prince, quien fue captado bailando con una actriz porno, para luego ser vistos entrando a un hotel, donde pasaron varias horas juntos, a pesar que el comediante es casado y tiene una hija con su esposa.

El nombre completo del comediante es Jefferson Prince Vásquez Díaz, quién conocido por su participación en el programa de televisión "La Casa de la Comedia", además de sus shows callejeros en la Alameda Chabuca Granda.

Pero el cómico no ha sido ajeno a la polémica, pues anteriormente ha sido captado en un video donde hizo comentarios polémicos sobre la violencia contra las mujeres. En el clip, que fue grabado en 2018, el comediante hizo declaraciones ofensivas y provocadoras.

"Estas mujeres quieren dominar todo por culpa de esa c*** de Lady Guillén que sacó su 'Ni una Menos', c*** (...) Tú le mandas un piropo, ya es acoso sexual, solamente por j*** en la calle si está con un pantalón pegado, 12 años preso solamente por un piropo, mejor la violo y queda en diez", expresó el comediante, causando la indignación de los peruanos.

Estas declaraciones generaron controversia en su momento y en su momento, la 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima había iniciado una investigación preliminar contra Jefferson, por el presunto delito de apología a la violencia contra la mujer. Ante esto, el comediante comentó que se sentía arrepentido de lo que dijo y pidió disculpas a las mujeres.

Jefferson ha argumentado que sus comentarios fueron parte de un monólogo sobre agresiones y que no tuvo intención de hacer apología a la violencia contra las mujeres.

"Fue algo que me salió en el momento porque estaba renegando. No fue algo que yo mismo quise hacer, no fue apología a la violencia contra mujer, no fue eso", afirmó.