Rebeca Escribens: Conductora envió mensaje a Ale Venturo tras la ruptura de su relación con Rodrigo Cuba

En la última edición del programa ''América Espectáculos'', la conductora Rebeca Escribens no dudó en dar su opinión luego de que Ale Venturo brindara declaraciones sobre la ruptura de su relación con Rodrigo 'Gato' Cuba.

Tal y como se recuerda, la empresaria e influencer reconoció ante el programa de Rodrigo González que idealizó al futbolista de Sport Boys y que ya se encuentra cansada de que la culpen por la situación.

Por ello, Rebeca no quiso ser ajena y dio su respectivo punto de vista.

A su vez, Escribens se negó a cuestionar a Ale por las decisiones que tomó en algún momento acerca de su relación con el 'Gato' Cuba.

"Ahora, quién soy o tú yo para decir que empezó rápido, que en muy poco tiempo se embarazó, eso no nos corresponder. Pero sí nos deja señales, de todas maneras, ahí me quedo", agregó.

Sin darse cuenta que estaba siendo grabada por las cámaras de ''Amor y Fuego'', la influencer empezó destacando que estuvo en los peores momentos de Rodrigo, pero que eso jamás fue suficiente debido a que traicionó su confianza.

Ante esto, la reportera del programa que conducen Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, le preguntó directamente si la razón por la que cortó su relación es por una infidelidad del futbolista, y ella dejó abierta la posibilidad.

"Uno nunca sabe con quién se mete, de verdad. Yo me he quedado así... No sé (si le fue infiel) él dice que a él le escribían chicas", acotó.