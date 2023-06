Ale Venturo revela que 'Gato' Cuba tenía celos del padre de su primera hija: "No lo soportaba"

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ale Venturo no deja de sorprender con sus declaraciones tras haber terminado su relación con el 'Gato' Cuba, y es que esta vez brindó una entrevista a "Amor y fuego", en la que reveló que Rodrigo nunca llevó una buena relación con el padre de su primera hija porque tenía celos de él.

Como se recuerda, hace aproximadamente una semana, la influencer y el futbolista están envueltos en una batalla mediática, pues la ruptura de su relación llegó de una manera muy abrupta.

¿Qué dijo Ale Venturo?

La empresaria, dueña de "La nevera fit", brindó declaraciones al programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, y en un inicio expresó que Rodrigo siempre ha tenido celos de su expareja.

"Rodrigo nunca lo ha soportado a él (su exesposo), le ha tenido siempre celos, aunque él diga que no es celoso, pero sí tenía celos, no soportaba que yo me lleve súper bien con él", indicó.

Seguido de eso, Daniel León, expareja de Ale Venturo, agregó que nunca se ha llevado bien con el futbolista del Sport Boys y que incluso lo habría bloqueado de sus redes sociales.

"No me llevo bien con él, en realidad. Lo he 'parchado' porque habla como si fuese un matón. Me bloqueó de Instagram", expresó Daniel.

Ale deja entrever que el 'Gato' le habría sido infiel

La influencer destacó que estuvo en los peores momentos de Rodrigo, pero que eso jamás fue suficiente ya que traicionó su confianza.

"Yo estuve en el peor momento de su vida y aun así mira lo que hizo (...) "él (Rodrigo Cuba) fue desleal y obviamente después de una ruptura, de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada es difícil que las cosas sean igual", declaró.

Ante esto, la reportera que pertenece al programa que conducen Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, le preguntó directamente si la razón por la que cortó su relación es por una infidelidad del futbolista, y ella dejó abierta la posibilidad.

"Uno nunca sabe con quién se mete, de verdad. Yo me he quedado así... No sé (si le fue infiel) él dice que a él le escribían chicas", agregó.

Por otro lado, la influencer reveló que siempre he tenido miedo del futbolista y de su familia, pues siempre le advirtió que si se separa, podría iniciar una demanda como lo hizo en su momento con Melissa Paredes.

Es así que, cada vez salen nuevos detalles de de la ruptura entre Ale Venturo y el 'Gato' Cuba, como esta vez que se destapó que el futbolista siempre tuvo celos de la expareja de Ale.