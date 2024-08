¿Renacerá el amor? Robotina se luce nuevamente junto a Robotín y usuarios se emocionan: "Hagan un robotito"

Karelys Molina, mejor conocida como 'Robotina' rompió su silencio y confirmó que ella y Alan Castillo 'Robotín' han vuelto a juntarse. Ello generó gran emoción entre los usuarios, quienes incluso pidieron que la expareja vuelva y haga un "robotito".

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la popular 'Robotina' se animó a contar detalles del reciente junte con Robotín. Según preciso, todo fue gracias a la intervención de una amiga, quien los convenció de llevar la fiesta en paz pese a que, en un pasado, ambos estuvieron enfrentados por lo mal que terminó su relación.

En seguida, mencionó que fue el propio Alan Castillo, quien se apareció en su circo debido a que tenía un asunto que resolver con su mánager y ahí lo convencieron a 'fumar la pipa de la paz' con su persona, por lo que incluso llegaron a grabar tiktoks juntos.

En las redes sociales, Robotina compartió una fotografía, donde aparece en compañía de Rebotín. Ambos lucen con una actitud cómplice, la cual no pasó desapercibida por ningún fanático.

Como era de esperarse, los usuarios no dudaron en reaccionar a dicha publicación y, si bien hubo un grupo que se mostró emocionado por la reunión de ambos, hubo otro que le pidió a la artista venezolana no caer nuevamente en los brazos de Castillo, argumentando que ya había pasado por ese proceso y merecía seguir adelante.

"Hagan un robotito", "Robotina la miope", "Donde hubo fuego, cenizas quedan", "A donde quiera que vaya, Chucky me encontrará", "Las miradas dicen mucho", "Me alegra ver que después de todo siguen juntos", "Remember", "No vuelvas", "No jod**, ya pasaste ese proceso", "Todo lo que hace el dinero", fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el post.