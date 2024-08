Katia Palma vuelve a 'Esto Es Guerra' y niega ser reemplazo de Johanna San Miguel: "Vine a quedarme"

Katia Palma fue presentada, por todo lo alto, como la nueva conductora de 'Esto Es Guerra' (EEG), luego de que Johanna San Miguel decidiera retirarse de la conducción de manera voluntaria y definitiva. Si bien la actriz ya había pisado el set de los 'guerreros' y 'combatientes', dejó en claro que no es el reemplazo de nadie y que llegó para quedarse.

Durante la última edición de 'Esto Es Guerra', se presentó oficialmente a Katia Palma como la nueva compañera de Renzo Schuller. Y si bien nadie esperaba esta aparición, 'guerreros' y 'combatientes' quedaron sumamente emocionados con su llegada.

Sin embargo, algo que llamó enormemente la atención fue que la actriz peruana se fue con todo durante su pronunciamiento y afirmó que su colega, Johanna San Miguel, estaría revolcándose en su cama por verla a ella en las pantallas de televisión.

En seguida, Palma decidió dejar de lado la chacota y agradecer por la oportunidad de regresar al set de EEG y seguir creciendo profesionalmente en la conducción, agregando, de manera bastante firme, que no es el reemplazo de nadie y que llegó al reality para quedarse definitivamente.

"Estoy emocionada. Gracias Peter, no quiero que me digan el reemplazo de Johanna San Miguel. He venido a quedarme. Si vienen después con el berrinche 'extraño a los guerreros', no, me vengo a quedar. Yo me quedo aquí", acotó.