¿Qué dirá Renato Jr.? Pablo Heredia se pronuncia sobre fin del compromiso de su expareja Ale Fuller

El versátil artista argentino, Pablo Heredia, abordó el reciente fin del compromiso de su expareja, Ale Fuller, quien decidió poner punto final a su noviazgo con Francesco Balbi.

¿Qué dijo?

Mientras Heredia continúa enfocado en sus proyectos en Perú, incluyendo su participación en la nueva novela 'Super Ada', no pudo evitar compartir sus reflexiones sobre la situación amorosa de quién fue su pareja sentimental hace varios años.

En una entrevista en un medio local, Heredia comenzó revelando su actual estado sentimental, asegurando estar soltero y lanzando un mensaje divertido a un posible amor. Sin embargo, la conversación tomó un giro hacia su relación pasada con Ale Fuller, a quien considera no solo una ex pareja, sino una gran amiga.

"Desconozco un poco la vida de Ale desde ese lugar. El otro día la vi súper bien y nos saludamos. Yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño y respeto. El haber tenido una relación tan linda y tan larga con Ale me ha enseñado y me ha dejado muchas cosas, y hoy me ha dejado una amiga", expresó.

Ante la situación de Ale Fuller y su decisión de no casarse a pesar de estar a punto de hacerlo, Heredia compartió sus pensamientos de manera sincera. "Siempre le voy a desear los mejores deseos. Lamento que haya tenido un desencuentro amoroso con el amor de su vida. Te vas a casar, estás ilusionada y las cosas no resultan, pero yo soy creyente de que las cosas siempre pasan por algo, y no hay mal que por bien no venga. Tal vez no era la persona adecuada", agregó.

Ale Fuller niega romance con Rossini Jr.

Como se recuerda, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. fueron vistos disfrutando el pasado 15 de diciembre en una discoteca de Lince, y luego se les ve saliendo juntos, alrededor de las 3:40 a.m. con dirección al departamento que aparentemente sigue registrado a nombre de Francesco Balbi, el exnovio de la actriz con el que estuvo a punto de llegar al altar.

Sin embargo, la influencer negó que ambos estén saliendo como una pareja, y que solo 'se están conociendo'. Incluso reveló que Rossini Jr. intentó "besarla cinco veces, pero no pasó nada". Por su parte, él la apoyó y señaló que "no veía nada malo que dos amigos se queden conversando por muchas horas".

Las palabras de Pablo Heredia, cargadas de afecto y comprensión, ofrecen una perspectiva única sobre el cierre de una etapa en la vida amorosa de Ale Fuller y Francesco Balbi, mostrando que, a pesar de las rupturas, la amistad y el respeto entre ellos persisten.