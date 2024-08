Reporteros revelan lo sacrificado que es ser un 'Urraco' de Magaly Medina: Amenazas, agresiones y más

Magaly Medina es una de las figuras más queridas y odiadas de la farándula peruana y, a pesar de que en los últimos días ha sido catalogada como el terror de los 'Djs' por los constantes despidos, hay otros que se sienten orgullosos de trabajar con ella. Estamos hablando de sus reporteros, quienes se animaron a brindar detalles de lo sacrificado y satisfactorio que es ser un 'Urraco' en el mundo de la televisión.

En una reciente entrevista para diario 'La República', Gianfranco Pérez y John Tirado, reporteros del controversial programa 'Magaly TV, La Firme', se animaron a contar ciertos aspectos que requiere una persona para poder formar parte del entorno laboral de Magaly Medina y qué tan sacrificado es, puesto que todos los días deben salir a las calles a interceptar a las figuras de la farándula.

En ese sentido, fue Pérez, quien anteriormente perteneció al extinto programa 'Amor, Amor, Amor', la persona que inició contando que se volvió 'Urraco' debido a que su madre era fanática del programa de Medina y que además, a esta última le agrado su trabajo, por lo que vive feliz haciendo lo que hace junto a ella.

"Es un elogio ser 'Urraco'. Me gusta serlo porque, a diferencia de otros colegas, me gusta que me odien los artistas. Soy feliz haciendo las preguntas complicadas, las que nadie quiere hacerles. Esa es la esencia de ese programa y la esencia que tenemos", declaró al medio.

Por su parte, Tirado reveló que si bien inició en el mundo del espectáculo un tanto temeroso, terminó acoplándose al equipo y aceptando los nuevos retos que se le presentaban en su vida laboral.

"Empecé temeroso y después dije 'hay que darle'. He pasado por muchos programas, pero siento que aquí (ATV) es donde mejor me ha acoplado, a pesar de que siempre decía que 'no quería hacer farándula'. Aquí me tienen", detalló.