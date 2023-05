Dayanita asegura que no tenía contrato en "JB en ATV": "Solo me decía que continuaba"

Dayanita fue entrevistada en el programa "El Reventonazo de la Chola" donde habló sobre su relación con Jorge Benavides y el equipo de "JB en ATV" después de su inesperada salida.

La comediante fue consultada por la conductora, Chola Chabuca, sobre las críticas que ha recibido recientemente, en las que se le ha tildado de "creída".

"Me han dicho de todo, me han insultado de todo. Y si a veces yo no leo los comentarios es porque me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo. Yo no pensaba que la gente te da la espalda así", dijo.