Ricardo Morán revela que usuarios de Tinder denuncian su perfil: "Creen que soy falso"

El recordado jurado de "Yo soy" Ricardo Morán reveló durante una entrevista con el programa de YouTube "Los coneros" que se creó un perfil de Tinder; sin embargo, los usuarios de esta aplicación de citas denunciaban su perfil porque "creían que era falso".

Ricardo Morán estuvo como invitado en el último episodio del programa de YouTube "Los coneros", estrenado el último 20 de marzo. Los conductores le consultaron sobre su estado sentimental y él sorprendió al revelar que tuvo que descargar la famosa aplicación de citas Tinder. Su propósito era crear un vínculo emocional con otra persona. Sin embargo, tuvo algunos inconvenientes con su cuenta.

El recordado jurado de "Yo soy" reveló que los usuarios de Tinder denunciaban su perfil porque "creían que era falso". No obstante, éste fue eliminado por la compañía.

"Tú sabes que a mí no me dejan crear cuentas en las redes porque creen que soy falso, o sea, que no soy yo. Yo me hice un Tinder", dijo. "Porque todo el mundo está haciendo Tinder y, de repente, veo que algunas personas me escribían, respondía a una y de ahí me llegó un mensaje: 'Su cuenta ha sido denunciada porque usted está suplantando a una celebridad'", develó.