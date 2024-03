¡Rivales en Gamarra! Michelle Soifer 'tira al piso' marca de ropa de Alejandra Baigorria: "Diseños antiguos"

Nuevo emprendimiento. Michelle Soifer incursionó en el rubro textil y acaba de lanzar su propia marca de ropa . Sin embargo, en medio de la inauguración de su tienda en el emporio comercial, la chica reality se autodenominó 'La reina de Gamarra'. Esto no fue bien recibido por Alejandra Baigorria y le dejó en claro quien es la líder en esta industria.

Por ello, mediante un audio, la cantante arremetió contra la empresa de la novia de Said Palao y despotricó contra sus diseños. ¿Qué dijo?

Durante una aparición pasada en 'Mande Quien Mande', proclamó: "Agárrate Baigorria, ya no más rubia de Gamarra, sino pelinegra de Gamarra", marcando así el comienzo de una competencia.

Pero eso no fue todo, posteriormente, Michelle criticó el estilo de prendas de Alejandra y aseguró que no 'opacaría' su nuevo emprendimiento.

Ante estas palabras, Alejandra Baigorria no tardó en responder durante su visita al set María Pía Copello, donde expresó sorpresa, pero no se dejó amilanar ante las declaraciones de su compañera.

"Está bien, con esos diseños antiguos que tu dices Michelle, yo voy punteando el primer puesto en ventas en una tienda de retail más importante del Perú con empresas gigantes que tienen más de 40 años en el mercado. Más bien, yo creo que tienes que ver que modelo vas a sacar porque lo que tu te pones extrovertido, no todo el mundo lo compra", dijo tajantemente.

Asimismo, le recodó que ella ya está posicionada en el Emporio Comercial de Gamarra y le dijo que le falta mucha experiencia.

"Para que me alcances, te faltan 15 años en Gamarra. Tú recién vas 4 días o 5 días, no lo sé, son 15 años (que tengo) ¿Podrás superarlo? No lo sé, cuando tengamos 50 de repente", agregó Alejandra Baigorria.