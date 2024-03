Leslie Shaw arremete contra Yahaira Plasencia y Michelle Soifer: "Usan prendas 'low cost'"

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw vuelve a remecer la farándula nacional al no dudar en asegurar que no le importaría regalarle a Michelle Soifer y Yahaira Plasencia su ropa de segunda mano para que puedan mejorar su forma de vestir, al considerar que son "de low cost" las prendas que usan en cada una de sus presentaciones musicales.

¿No tuvo piedad?

La cantante Shaw brindó una entrevista al podcast '¿Tú quieres show?' de ChiquiWilo, y dio detalles sobre qué conserva en su casa, pero que es de pobres, a lo cual, ella no desaprovechó la oportunidad para criticar a ambas artistas.

"Tengo ropa que ahora la veo y digo: Ay no, así se vestiría la Yahaira (Plasencia), la (Micheille) Soifer. Vestiditos así de mechas, con la costura mal hechas. ¿A quién más he visto más así feo? A la Handa, parece Leslie Shaw sin presupuesto", comentó la intérprete de la ''Faldita'.

La artista siguió increpando la forma de vestir de 'Yaha' y Soifer calificándolas como personas de bajo presupuesto y que no saben cuidar su imagen, ya que ellas se deben a su público.

"Se ve low cost, pero entiendo porque cuando cantan gratis obviamente no tienen dinero para comprarse ropa linda. Tienen que ver ropa de moda, ir a Europa, en San Isidro se visten bien", mencionó sin esperar causar gran revuelo y polémica entre los seguidores de ambas cantantes peruanas.

¿Un error estar en EEG?

También señaló que fue un error en su vida el haber participado en programas reality show, pero en ese tiempo tenía una necesidad económica. Manifestó que a pesar de todas las controversias y críticas que ha recibido se ha mantenido humilde. A su vez reiteró que cantar junto a Michelle Soifer y Emilio Jaime fue su momento más humilde, donde "regaló parte de su tiempo".

"Estar en un reality de competencia nunca más lo haría, lo hice porque necesitaba el dinero, pero no lo volvería a hacer. En verdad yo sigo siendo humilde, pero me creo, por ejemplo, no cobro por entrevistas", reiteró.

¡No desea ser madre!

En una anterior ocasión, la artista peruana estuvo en el programa 'La Linares', donde explicó sus razones para no traer hijos al mundo. Además, fiel a su estilo, contó cómo van sus planes con 'El Prefe', con quien se comprometió y quiere casarse por todo lo alto.

"Yo no quiero tener hijos, pero un esposo que me soporte tantos años, sí", expresó la intérprete de 'La Faldita'. Ante ello, la periodista el consultó la razón de esta decisión, pues creía que en un futuro podría cambiar de opinión, sin embargo, reiteró su negativa.

"No sé, me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo. Todo, la panza, las estrías, la crianza... creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi próxima vida, no sé", explicó.

De esta manera, Leslie Shaw llamó la atención de todos al asegurar que "los vestidos baratos no van con ella", tal como lo usan otras cantantes como Yahaira Plasencia y Michelle Soifer, por lo cual estaría dispuesta a regalarle sus "prendas de segunda".