Robotín presenta a su nueva pareja ¿Quién es la nueva "Robotina, la cajamarquina"?

Alan Castillo, más conocido como Robotín ha vuelto a sorprender a todos en el espectáculos, pues presentó oficialmente a su nueva compañera y posible pareja sentimental "Robotina, la cajamarquina", pero muchos se preguntaron quien es es esta joven que se está promocionando junto al popular personaje de hojalata.

Como se recuerda, Robotín tuvo un largo y complicado romance con Karelys Molina, una joven venezolana a quien años atrás convirtió en su otra mitad, llamándola 'robotina'; pero después de una serie de infidelidades y problemas de pareja, ambos decidieron dejar de lado su romance para seguir con sus vidas por separado.

El nombre de este nuevo personaje es Yeni Medina, tiene 22 años y es natural de Cajamarca, pues nació el 17 de noviembre del año 2000 y tiene casi la mitad de la edad que Alan Castillo, cosa que ha llamado la atención de varias personas.

Por otro lado, en un reciente informe que elaboró "Magaly Tv, la firme", Robotín contó que conoció hace poco a su nueva compañera y rápidamente la convirtió en el personaje que antes ocupaba Karelys.

Según el propio Alan, él mismo se encargó de crear el personaje; además, le compró ropa y maquillaje respectivo para que pueda vestirse adecuadamente para sus shows, pues están empezando una nueva etapa juntos.

"Estamos saliendo un par de veces, hemos salido. Es súper guapo, detallista. Incluso me ha presentado a su hija. Realmente no sé por qué le ha ido mal en el amor. Estoy para apoyar a Robotín, me voy a portar muy bien con él y yo sé que conmigo va a olvidar todo lo malo y todo lo pasado que tenga. No va a ser 'cachudo' conmigo", expresó Yeni.