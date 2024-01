¿Rosa Fuentes perdonó infidelidad de Paolo Hurtado?: "Es el padre de mis hijos, tenemos una relación"

Rosa Fuentes ha marcado un fuerte comienzo en el año 2024 al emprender su propio salón de belleza, pero lo más destacado es su serenidad emocional, lograda a través de terapias psicológicas tras la dolorosa infidelidad de su esposo, Paolo Hurtado. ¿Este proceso de sanación la ha llevado a reconsiderar el perdón hacia el futbolista?

En una entrevista exclusiva con América Espectáculos, Rosa Fuentes compartió cómo sus tres hijos se convirtieron en su fuerza motriz durante el difícil 2023.

La empresaria, de 35 años, confesó que el amor por sus hijos la impulsó a mantenerse fuerte, incluso después de que Magaly Medina expusiera la infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo en tierras cusqueñas.

"Mis hijos son el impulso que uno necesita, que te hace no voltear, que te hace seguir, no hay más que eso", afirmó.

Tras diez años de matrimonio, la relación entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes llegó a su fin después de que ella presenciara el ampay del futbolista. La empresaria tomó la difícil decisión de separarse, priorizando el bienestar emocional de sus hijos.

Rosa Fuentes reveló que está sometiéndose a terapia psicológica tanto individual como familiar con Paolo Hurtado y sus tres hijos. Su objetivo es vivir sin rencores y construir una nueva dinámica como familia. Aunque aún está en proceso de perdonar al futbolista, subrayó la importancia de la terapia psicológica para superar situaciones difíciles.

En relación con el perdón, Rosa Fuentes admitió estar en proceso, enfatizando que el tiempo será el juez de su capacidad para perdonar. Aconsejó a quienes atraviesan situaciones similares que la terapia psicológica es fundamental. Aclaró que, a pesar de las especulaciones en redes sociales, no ha retomado su romance con Paolo Hurtado y actualmente mantienen una relación cordial como padres.

"(¿Ya lo perdonaste?) Estoy en proceso. Si uno no lo hace, no puedes avanzar, pero es un proceso, no sé en cuánto tiempo (sucederá), no hay un límite. Pero yo continúo con mis terapias y sigo adelante, el tiempo lo dirá... El mejor consejo que puedo dar a las personas que pasen por esta situación como la mía, es que definitivamente no seré la primera ni la última, siempre es buena la terapia psicológica, ayuda muchísimo", mencionó.