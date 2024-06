Samahara Lobatón revela que su segunda bebé nacerá por cesárea: ¿Para cuando está programado el parto?

Samahara Lobatón continúa causando polémica. Esta vez, la influencer sorprendió a revelar que su segunda bebé nacerá mediante cesárea; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que confirmó la fecha de su próximo parto.

Recientemente, la segunda engreída de Melissa Klug se animó a interactuar con sus miles de seguidores, por lo que abrió la popular 'Cajita de Preguntas', a donde le llegaron diversas interrogantes, siendo una de ellas la de la fecha exacta del nacimiento de la pequeña Ainara.

"¿Cuándo nace tu baby?", le preguntó una usuaria a través de la red social Instagram. Al respecto, Samahara no dudó en revelar que su parto está programado para octubre, mes en el que su primera hija Xianna también cumple años de vida.

Samahara Lobaton revela que su parto será por cesárea.

Asimismo, explicó que la decisión de dar a luz a su segunda hija a través de una cesará es netamente personal, argumentando además, que busca hacerlo de una forma que no le genere dolor.

"No gracias. Es una decisión personal y de cada mamá. No es un tema médico sino decisión propia. Podía dar parto natural, ya que Xianna tiene casi 4 años, pero no quiero y voy por una cesárea hermosa y sin dolores", agregó en una de sus historias de Instagram.