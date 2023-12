Samantha Batallanos niega apasionados besos con misterioso galán: "Se han equivocado"

Samantha Batallanos fue interceptada por las cámaras de un reconocido programa de espectáculos para que dé su versión de los hechos tras un reciente ampay donde se la ve saliendo con un misterioso hombre e incluso se dan apasionados besos en el último fin de semana.

En las escenas reveladas por las cámaras de 'Magaly TV: La Firme', se ve a la exreina de belleza en un conocido restaurante de la Costa Verde, acompañada de un grupo de amigos, pero tenía especial atención en un apuesto galán, a quien en determinado momento de la noche besó de forma apasionada.

De un momento a otro, todos deciden ir hasta un departamento de San Isidro para tomar champagne, y Batallanos sale al balcón y realiza un sensual baile al chico, y no pudieron evitar darse un nuevo beso y algunas caricias, que no pasaron desapercibidas por los 'urracos'.

Con ánimos de seguir con la fiesta, todos van hasta una discoteca, pero la expareja de Maicelo vuelve a salir con el misterioso hombre y regresan hasta el departamento y pasan la noche hasta el día siguiente.

La modelo trató de negar las imágenes del ampay y señaló que se encuentra en una etapa donde prefiere estar soltera por su bienestar emocional, e incluso recalcó que los reporteros de Magaly Medina estaban equivocados y que nunca dio besos a nadie durante su salida de amigos.

"Ayer he estado con varios amigos y amigas, gente que me apoya en estos momentos. Y si me han visto besando a alguien, pues no nada, ahora estoy soltera, y la verdad es que prefiero priorizar mi estabilidad y salud emocional. En verdad tengo que tomar terapia psicológica y no me hacen muy bien del todo y niego que haya algún ampay. Se han equivocado, chicos", expresó de forma tímida y nerviosa.