¡AMPAY! Samantha Batallanos olvida a Maicelo y es captada besando apasionadamente a misterioso galán

¡No lo veas Maicelo! Samantha Batallanos fue captada bailando y besando apasionadamente a un misterioso galán este fin de semana. este ampay en medio de la polémica que la modelo vive después de haber denunciado a su expareja por haberla agredido física y verbalmente.

Como se recuerda, la modelo se encuentra en el ojo de la tormenta después que hace unos días expusiera los maltratos de los que era víctima por parte de su expareja. Según contó Samantha, no era la primera vez que era golpeada y en alguna oportunidad, Maicelo la estranguló.

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' fueron las que lograron ampayar a la ex reina de belleza en un conocido restaurante de la Costa Verde. Samantha estaba con un grupo de amigos, pero tenía especial atención en un apuesto galán, a quien en determinado momento de la noche besó de forma apasionada.

Samantha fue sorprendida con la noticia mientras se estaba presentando en vivo en el programa 'Todo de filtra' de Samuel Suárez, y dijo esperará a ver las imágenes completas para emitir una respuesta al respecto.

Hace unos días, la ex Miss Grand fue invitada al programa de la 'Urraca' y narró secuencias muy dolorosas de todo lo que vivió al lado del popular 'Batería'.

Según contó, uno de los episodios más violentos que vivió fue cuando Maicelo le hizo una escena de celos con un bartender que trabajaba en su restaurante. Sin embargo, lo peor llegaría cuando volvieron al gimnasio que él administra, pues fue allí que la agredió de forma brutal.

"Vamos al gimnasio y se puso como loco. Ahí sí fue bastante violento, me empezó a estrangular. Me empujó en la puerta como si fuese un muñeco, estaba transformado. Yo me quería ir pero él no me dejaba. Fue horrible", dijo en un inicio.