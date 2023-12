Samantha Batallanos niega ser una mujer arribista: "Andaba con las justas, no tenía ni cuentas"

Samantha Batallanos vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras salir a negar todas las acusaciones de su expareja, Jonathan Maicelo, y señalar que no es ninguna arribista porque el boxeador "no tenía nada, ni cuentas".

La modelo peruana aseguró que el boxeador siempre le decía que no tenía plata y por eso ella terminaba pagando algunas citas, por lo cual, se encontraba indignada de que Maicelo aparezca en el programa 'Dilo Fuerte' de Lady Guillén, asegurando que ella solo estuvo con él por su dinero.

"Él no tiene nada, no tiene una cuenta bancaria. No tiene carro, íbamos en moto", expresó Batallanos, lamentando las declaraciones de la persona a quien le presentó una denuncia por maltrato físico y psicológico.