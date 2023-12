Maicelo niega agresiones a Samantha Batallanos y la denuncia por extorsión: "Me pidió 50 mil soles"

15/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jonathan Maicelo se encuentra en el ojo de la tormenta tras la reciente acusación de la modelo Samantha Batallanos de ser víctima suya por agresiones físicas y psicológicas. Sin embargo, volvió a sorprender a todos al denunciar a su expareja por "querer extorsionarlo con 50 mil soles".

El boxeador compartió en sus redes sociales un comunicado donde manifiesta que él "es la víctima y que lo señalado por Batallanos "es un malentendido", ya que fue ella quien le dio constantes arañazos en su rostro dentro del taxi e incluso habría insultado a su madre con fuertes calificativos.

"Manifiesto y reafirmo que nunca he agredido a mi expareja, ni mucho menos la he humillado o maltratado como ella afirma. Como en otras ocasiones me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes", se lee en el texto subido en Facebook.

Denuncia por extorsión

Entre los párrafos del documento, el deportista peruano resaltó que no dudó en denunciar a Samantha por extorsión, ya que se habría comunicado con él para pedirle 50 mil soles y así no manchar su imagen.

"He sido extorsionado por mi ex, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen debería abonar la suma de 50 mil soles", comentó.

Afirma ser la víctima

Señaló que tiene lesiones más severas que irá demostrando en las instancias correspondientes y en cuanto a las fuertes acusaciones en su contra negó la versión que contó su expareja y expresó que solo "intentó bloquear sus ataques, pero nunca la golpeó" como salió a hablar en televisión abierta.

"El pasado jueves tuve una discusión con mi expareja, quien, como en otras ocasiones, me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes para mi mamá. Yo opté por bloquear los ataques, pero nunca a golpearle o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio, como ella afirma", agregó.

Se defiende de las críticas

Además, lamentó que la prensa lo critique constantemente sin conocer "la realidad de los hechos" y que lo califiquen como abusivo y maltratador por ser boxeador.

"Que sea boxeador no me convierte en un abusivo o maltratador de mujeres. El respeto que tengo por las mujeres es indudable; puesto que, desde muy pequeño, he sido criado por tres mujeres, quienes todo el tiempo me enseñaron el respeto y la educación", contó.

De esta manera, Jonathan Maicelo intentó defenderse asegurando que la verdadera víctima es él y negó todas las acusaciones de su expareja Samantha Batallanos, afirmando que ella lo extorsiona con la suma de 50 mil soles para no arruinar su imagen.