¡Se fue con todo! Marisol le dedica canción a Ricardo Gareca por su contrato con Selección Chilena

La nueva alianza entre Ricardo Gareca y la Selección Chilena ha generado diversas reacciones en el mundo deportivo, así como el sentimiento de decepción de los hinchas peruanos. En medio de esto, la cantante de cumbia, Marisol, sorprendió en una de sus conciertos al dedicarle uno de sus temas al DT argentino.

Durante una de sus presentaciones, la popular 'Faraona de la cumbia' no tuvo mejor idea que cambiar la letra de una de sus canciones más conocidas para dedicársela al 'Tigre' Gareca. "Vamos con la siguiente canción, ahora voy a cantarle directamente a él esa canción...", dijo Marisol.

Enseguida, empezó a interpretar uno de sus temas que más le piden en sus conciertos llamado 'Si me ibas a dejar', el cual hace alusión a que un hombre la dejó después de mucho tiempo juntos, sin embargo, la cantante tuvo la gran idea de adaptarlo al emotivo momento que atraviesan los millones de hinchas peruanos que recuerdan con cariño a Gareca.

"Si nos ibas a dejar, ¿por que esperaste tanto tiempo? a que te quiera más que a mi vida, ahora no puedo vivir sin ti..." , entonó Marisol junto a los cientos de fanáticos. Cabe resaltar que, mientras todos entonaban el tema se mostraba una foto del 'Tigre' con el logo de la Federación de Fútbol Chilena.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y en la sección de comentarios del video compartido en TikTok, muchos expresaron su decepción respecto al ingreso de Ricardo Gareca a la Selección Chilena. No obstante, una gran cantidad de personas le pidieron a la 'Faraona de la cumbia' que componga una canción para Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Para los que no saben Gareca quiso volver y dio muchas propuestas para su regreso y el que no quiso fue Lozano", "El tigre no nos dejó, nosotros le dejamos ir", "Marisol ahora una para Lozano, por favor", "Una excusa más para que la gente tome el fin de semana", "En Perú nunca te aburres", "Ya tenemos un himno cuando Gareca venga a Perú. El estadio a viva voz", expresaron.